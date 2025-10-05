Terni Valentina e Veronica artigiane del gioiello | Qualità comodità design e unicità Enorme visibilità da social e programmi tv

Ternitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia imprenditoriale connotata da creatività, originalità e tanta, tantissima passione per l’antica arte orafa. Correva l’anno 2014 quando il brand ‘Divag’ ha fatto la sua comparsa sui social. Il merito va ascritto a Valentina Galeazzi la quale, in quel periodo, stava ultimando il suo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - valentina

Terni, Valentina addio. il Comune ci riprova con "BikeTer" - Il Comune di Terni ripropone il bike sharing con un pizzico di innovazione in più e con colori decisamente green. Secondo ilmessaggero.it

Sostegno imprese artigiane a Terni - La Camera di Commercio di Terni sostiene le imprese artigiane locali attraverso il progetto Fucina dei valori, portale web che raccoglie le eccellenze artigianali locali favorendo competitività e ... Si legge su pmi.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Valentina Veronica Artigiane