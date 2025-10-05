Terni scatta l’operazione ‘salvataggio’ delle edicole | riconversione delle attività commerciali in arrivo Gli scenari
La delibera della giunta comunale pensata per interrompere un fenomeno sempre più comune che comporta l’abbassamento delle serrande dei presidi dell’informazione “Preadozione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dopo che il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha negato che a Gaza sia in corso una strage di bambini, fuori al Consiglio comunale scatta la protesta. Contestato, Bandecchi ha reagito affrontando i manifestanti con insulti e alzando il dito medio. Alta la tensi
#Terni: si apre #voragine in via Tre Venezie. Scatta l'#intervento https://umbriaon.it/terni-si-apre-voragine-in-via-tre-venezie-scatta-lintervento/… #Umbria #poliziaLocale #Asm