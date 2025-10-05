Terni quinta edizione di Supercarslot | Onorati di essere stati scelti come location GALLERIA FOTOGRAFICA

Ternitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un prestigioso evento motoristico ha ospitato via Roma nel corso della mattinata di oggi, domenica 5 ottobre. La quinta edizione di Supercarslot infatti ha messo in mostra delle auto d’epoca e delle supercar per la gioia di curiosi ed appassionati. Ospite d'onore della manifestazione che si. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - quinta

La quinta commissione del Csm propone Antonio Laronga come nuovo capo della procura di Terni

Antonio Laronga verso la Procura di Terni: ok della quinta commissione del Csm

terni quinta edizione supercarslotA Terni e provincia la quinta edizione di Supercarslot - Si svolgerà a Terni e in alcune località della sua provincia, dal 3 al 5 ottobre la quinta edizione di "Supercarslot", organizzata dall'associazione Autodepocaeventi. Segnala ansa.it

A Terni si scaldano i motori per la quinta edizione di ‘Supercarslot’ - In città si scaldano i motori per la quinta edizione di ‘Supercarslot’, organizzata dall’associazione ‘Autodepocaeventi’, che si svolgerà a Terni dal 3 al 5 ottobre. umbria24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terni Quinta Edizione Supercarslot