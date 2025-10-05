Terni ‘Porta un amico pianteremo un albero’ | Jean Marc Diomande e Arianna Fabbri i vincitori GALLERIA FOTOGRAFICA
Edizione numero trenta per ‘Porta un amico pianteremo un albero’ organizzata dall’Associazione Myricae. Alla manifestazione hanno preso parte 132 atleti per la gara competitiva (12 chilometri) e quasi cento per le non competitive da 5 e 2,7 chilometri. La gara maschile è stata vinta da Jean Marc. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - porta
Terni, trentesima edizione ‘Porta un amico pianteremo un albero’: “Trasmettiamo un messaggio educativo al prossimo”
Terni, panico in una RSA: 18enne entra dalla porta d’emergenza, aggredisce due anziani e li deruba
https://terninrete.it/notizie-di-terni-dopo-la-data-saltata-a-terni-letz-festival-porta-i-modeselektor-a-perugia/ - facebook.com Vai su Facebook
#Terni: ‘Porta un amico, pianteremo un albero’ celebra la trentesima edizione https://umbriaon.it/terni-porta-un-amico-pianteremo-un-albero-celebra-la-trentesima-edizione/… #Umbria #sport #salute #podismo #eventi - X Vai su X
‘Porta un amico pianteremo un albero’: a Terni la 30esima edizione - L’evento podistico più green dell’Umbria è ai blocchi di partenza: domenica 5 ottobre torna a Terni ‘Porta un amico pianteremo un albero’. Da umbria24.it