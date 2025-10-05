Terni ' manichino Bandecchi' appeso sotto palazzo Spada | Odio travestito da politica Tacere significa essere complici
Un manichino appeso a testa in giù con la faccia del sindaco Stefano Bandecchi. Sotto palazzo Spada è comparso nella serata di ieri, sabato 4 ottobre, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha pubblicato un video commentando il gesto così come diversi esponenti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - manichino
Fantoccio di Bandecchi appeso a testa in giù, il sindaco: «Siete solo dei sinistri, ora vi danno la caccia» - Questo il primo commento via social del sindaco di Terni Stefano Bandecchi dopo il ritrovamento, sabato notte, di un suo fantoccio app ... Come scrive umbria24.it
Terni, choc: fantoccio Bandecchi appeso a testa in giù - Sabato sera un fantoccio con il volto del primo cittadino, Stefano Bandecchi, è stato appeso davanti Palazzo Spada. Scrive umbria24.it