Terni ' manichino Bandecchi' appeso sotto palazzo Spada | Odio travestito da politica Tacere significa essere complici

Ternitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un manichino appeso a testa in giù con la faccia del sindaco Stefano Bandecchi. Sotto palazzo Spada è comparso nella serata di ieri, sabato 4 ottobre, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha pubblicato un video commentando il gesto così come diversi esponenti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - manichino

terni manichino bandecchi appesoFantoccio di Bandecchi appeso a testa in giù, il sindaco: «Siete solo dei sinistri, ora vi danno la caccia» - Questo il primo commento via social del sindaco di Terni Stefano Bandecchi dopo il ritrovamento, sabato notte, di un suo fantoccio app ... Come scrive umbria24.it

terni manichino bandecchi appesoTerni, choc: fantoccio Bandecchi appeso a testa in giù - Sabato sera un fantoccio con il volto del primo cittadino, Stefano Bandecchi, è stato appeso davanti Palazzo Spada. Scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Manichino Bandecchi Appeso