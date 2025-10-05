Termosifoni quando si possono accendere? Ecco le date per ogni città e i limiti da rispettare per evitare sanzioni

Le temperature iniziano a scendere e già dal 15 ottobre molte città potranno accendere i riscaldamenti senza rischiare sanzioni. In gran parte del nord e in alcune zone appenniniche del centro, tra cui Milano, Torino, Bologna e Venezia, le caldaie potranno funzionare fino a 14 ore al giorno, nel rispetto delle eventuali ordinanze comunali che possono modificare questi limiti. Le multe per chi non osserva le regole vanno da 500 a 3mila euro, con possibili sanzioni aggiuntive fino a 800 euro. La temperatura massima consentita è di 20°C, con una tolleranza di 2 gradi in più. Il calendario delle accensioni. 🔗 Leggi su Open.online