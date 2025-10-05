Tentò rapina in gioielleria a mano armata | arrestato un minorenne

Anteprima24.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti All’esito degli sviluppi delle attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed avviate in seguito all’identificazione di uno degli autori del tentativo di rapina, personale della S In particolare, nella mattinata del 22 ottobre 2024, alcuni soggetti completamente travisati da maschere di carnevale, ed armati, irrompevano all’interno di una gioielleria di Mercogliano, minacciando l’addetta alla vendita. Il tentativo di rapina, però, risultava vano per la reazione di un passante e i malviventi desistevano nell’intento, allontanandosi a bordo di un’autovettura di colore scuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

tent242 rapina in gioielleria a mano armata arrestato un minorenne

© Anteprima24.it - Tentò rapina in gioielleria a mano armata: arrestato un minorenne

In questa notizia si parla di: tent - rapina

tent242 rapina gioielleria manoRapina in pieno giorno a nota gioielleria del casertano: dopo oltre un anno arrestati i responsabili (Foto) - I carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, ritenute coinvolte in una rapina a mano armata consumata oltre un anno fa ... Lo riporta ilcrivello.it

Rapina nella gioielleria in centro. I cinque della banda a processo - Rapina in una gioielleria del centro, in cinque rinviati a giudizio. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tent242 Rapina Gioielleria Mano