Tentato furto nella notte ladri in fuga a mani vuote
Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre, intorno alle 00:15, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo sono intervenuti in località Pantanelle, presso lo stabilimento di un'azienda, in seguito a una segnalazione da parte del personale di vigilanza.Attraverso le immagini del sistema di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: tentato - furto
Tentato furto di macchinario. Colti in flagrante: arrestati
Castellabate, tentato furto in villa: ladri in fuga
Tentato furto al supermercato, bloccato 23enne con formaggio e bistecche
#Terni, tentato #furto al #parcheggio ‘San Francesco-Rinascita’: si #indaga - X Vai su X
*Tentato furto a Pastena, nebbiogeno mette in fuga i ladri* ? Intorno alle ore 4.00 tre persone hanno tagliato la saracinesca con un flex Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #nebbiogeno #tentato #furto #pastena #intorno #persone #tagliato #saracine - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un tentato furto al deposito Terna di Marginone: il commando abbandona il rame trafugato - Segnalati in sei dalla sorveglianza in remoto nel cortile della struttura: arrivano i carabinieri e trovano il furgone con il maltolto ... Riporta luccaindiretta.it
Nocera Inferiore, raid al centro scommesse e strada bloccata dai ladri per assaltare la gioielleria - Giorni fa, una banda di ladri ha colpito in via Grimaldi a Nocera Inferiore, negli uffici di Futuransa, ... Scrive ilmattino.it