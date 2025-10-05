Tentato di uscire dal market con punte di formaggio e una borsa con 200 euro di spesa | denunciati

Parmatoday.it | 5 ott 2025

Due persone, una 58enne e un 57enne italiani, sono stati fermati dai carabinieri per furti commessi all'interno di due supermercati, uno in Via Silvio Pellico e l’altro in Via San Leonardo. In particolare il 57enne aveva tentato di uscire dal supermercato nascondendo sotto la giacca due punte di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

