Tenta il furto di cavi in rame al Monastero dei Benedettini | i carabinieri denunciano un 34enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato per tentato furto un 34enne residente a Catania. In particolare, una gazzella del nucleo radiomobile, impegnata in nottata in un servizio perlustrativo, in sinergia con la centrale operativa, è stata inviata con tempestività. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: tenta - furto

Forza le auto, sfonda un portone e tenta un furto al bar: poi entra in una casa per dormire. Fermato alla Palombella

Insulta dipendente di un hotel poi tenta furto in un bar, caccia ad un uomo

Tenta un furto a Montalto ma non poteva muoversi da Roma: non può tornare sul litorale per 3 anni

Castelfranco Veneto | Tentato furto di rasoio e lamette all’Iper, due arresti - facebook.com Vai su Facebook

Tenta furto al centro commerciale ma viene sorpreso dalla vigilanza: arrestato https://ift.tt/MSNDuK1 https://ift.tt/7SIiRCo - X Vai su X

Tenta il furto di cavi in rame, denunciato 34enne - Al termine delle ricerche effettuate sullo scooter, hanno trovato, nel vano sottosella, una tronchese taglia bulloni ... Da grandangoloagrigento.it

Tombini e cavi di rame, fermate quei predatori che spogliano la città - Una piaga di questi anni sono i ripetuti furti di cavi di rame dalla rete di illuminazione pubblica e quelli di tombini e grate in ferro. Lo riporta siracusaoggi.it