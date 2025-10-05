le dinamiche tra barbara d’urso e selvaggia lucarelli a ballando con le stelle. Le interazioni tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli durante la trasmissione “Ballando con le stelle” continuano a suscitare discussioni, evidenziando tensioni e contrasti tra le due figure di spicco del panorama televisivo. La puntata del 4 ottobre, trasmessa su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci, ha visto la presenza della D’Urso come concorrente in coppia con il maestro Pasquale La Rocca. Durante l’appuntamento, un video virale ha catturato l’attenzione, mostrando la conduttrice mentre sembrava rivolgere un commento offensivo alla giurata Lucarelli, riaccendendo polemiche già esistenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tensioni a Ballando con le stelle: il retroscena tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli