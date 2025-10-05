Tensione ai confini | la Polonia fa decollare i caccia
Il rumore dei caccia polacchi ha squarciato la notte lungo il confine con l’Ucraina. Varsavia ha alzato in volo i propri aerei da guerra e dichiarato la massima allerta operativa dopo una nuova ondata di attacchi russi contro la regione di Leopoli, a pochi chilometri dal territorio polacco. “ Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo – ha comunicato il Comando operativo delle Forze armate in un post su X – mentre i sistemi di difesa e di ricognizione radar a terra hanno raggiunto il livello massimo di prontezza ”. Le misure, precisano le autorità, sono “ di natura preventiva ” e mirano a proteggere “ lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
