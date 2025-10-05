TennisErrani Paolini vincono a Pechino

12.20 Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il torneo di doppio del 500 di Pechino. La coppia azzurra torna al successo (l'ottavo, a cui va aggiunto l'oro olimpico di Parigi) dopo la vittoria al Roland Garros di giugno. In finale, le due italiane hanno la meglio sulla giapponese Kato e l'ungherese Stollar 6-7 (1) 6-3 10-2. Primo set buttato via mancando numerose occasioni break, poi Errani e Paolini crescono di livello e lasciano pochissime chance alla coppia rivale. La partita si chiude in 1h37'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

