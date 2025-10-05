Tennis Sinner si ritira a Shanghai

18.28 Finisce in modo inaspettato il Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner. Il n.2 del Mondo si ritira nel terzo set dei sedicesimi di finale,contro l'olandese Tallon Grieskspoor, n. 31 Atp. Un problema muscolare ha fermato l'azzurro che aveva vinto il primo set 7-6 al tie break (7-3) e perso il secondo 5-7. Nel terzo set Jannik ha cominciato a zoppicare vistosamente. Dopo aver chiesto l'intervento del fisioterapista, l' altoatesino ha rinunciato a riprendere il match. Sembra un caso di crampi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it