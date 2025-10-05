Tennis Sinner si ritira a Shanghai per crampi
Roma, 5 ott. (askanews) – Jannik Sinner esce al terzo turno all’Atp di Shanghai, ritirandosi nel corso del terzo set contro l’olandese Griekspoor, che agli ottavi trova il monegasco Vacherot. L’azzurro risolve al tiebreak un primo parziale equilibrato, nel secondo cede 7-5 dopo essere stato a un passo dalla vittoria e nel terzo set, sul 2-2, accusa un problema di crampi, zoppicando vistosamente per diversi minuti prima di rassegnarsi e rinunciare. L’azzurro, accompagnato dagli applausi del pubblico di Shanghai, abbandona il campo tenendosi a fatica sulle sue gambe e non riuscendo nemmeno a portare il borsone, tormentato dai crampi a entrambe le gambe. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tennis - sinner
Tennis: Cincinnati, Sinner batte Mannarino e va ai quarti
Tennis, Sinner: “Potevo servire meglio, devo lavorarci”
Tennis, Wimbledon FINALE 2025 ?Sinner - Alcaraz (diretta Sky Sport, streaming NOW, in chiaro TV8)
#Tennis Jannik #Sinner si è ritirato dal #RolexShanghaiMasters. L’azzurro era al terzo set del match contro #Griekspoor (ne avevano vinto uno a testa) e si è dovuto arrendere ai crampi, dopo due ore e mezza di gioco - X Vai su X
Sinner diretta Atp Shanghai: segui la partita contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Shanghai Masters, ATP 1000: Sinner si ritira contro Griekspoor! - Shanghai Masters, ATP 1000: è finito il secondo turno con il ritiro di Sinner contro l'olandese Griekspoor al terzo turno! Si legge su generationsport.it
Sinner si ritira durante il terzo set contro Griekspoor: problema al ginocchio, l'azzurro saluta Shanghai. Cosa è successo - Jannik ha debuttato con vittoria in Cina, superando in due set Altmaier. leggo.it scrive