Tennis Sinner si ritira a Shanghai | i crampi lo fermano contro Griekspoor
L’azzurro, numero 2 al mondo e primo favorito del torneo dopo il forfait di Alcaraz, avanti di un set e vicino alla vittoria nel secondo, ha dovuto arrendersi nel terzo parziale sul 3-2 per l’olandese. Giornata amara al Rolex Shanghai Masters per Jannik Sinner. L’altoatesino, costretto al ritiro nei sedicesimi di finale, ha interrotto il suo cammino contro Tallon Griekspoor, numero 31 del ranking ATP. Il numero 2 al mondo aveva iniziato bene vincendo il primo set al tie-break (7-6), poi nel secondo è arrivato a due punti dal match prima di cedere 7-5. Nel terzo parziale i problemi fisici hanno preso il sopravvento: crampi alla gamba destra lo hanno limitato fino alla decisione di fermarsi sul 3-2 in favore dell’olandese. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: tennis - sinner
