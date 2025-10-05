Tennis | Errani e Paolini trionfano al Wta Pechino battute in finale Kato e Stollar

Un anno dopo Sara Errani e Jasmine Paolini sono di nuovo campionesse di doppio al China Open. In finale le azzurre hanno sconfitto in tre set (6-7, 6-3, 10-2) la giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tennis: Errani e Paolini trionfano al Wta Pechino, battute in finale Kato e Stollar

