Tennis | Errani e Paolini concedono il bis trionfo al China Open

AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il China Open di Pechino battendo in finale la giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-2. Errani e Paolini, al quarto trionfo stagionale e al nono complessivo, sono la prima coppia a riuscire a vincere per due anni di fila l'Atp 1000 cinese. Ora sono seconde nella Race e già matematicamente qualificate per il secondo anno consecutivo per le Wta Finals. "Ci siamo molto divertite in queste due settimane. Abbiamo giocato un ottimo torneo", ha commentato Errani. "Sono molto fortunata di avere l'opportunità di giocare con Jas, sappiamo quanto sia difficile impegnarsi in singolare e in doppio nel circuito", ha aggiunto la 38enne emiliana. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tennis: Errani e Paolini concedono il bis, trionfo al China Open

In questa notizia si parla di: tennis - errani

Tennis: Us Open, Errani-Vavassori in finale nel doppio misto

Tennis: Us Open, Paolini-Errani conquistano i quarti nel doppio

Tennis: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini. ’Billie Jean King Cup Finals’, le convocate di Tathiana Garbin

#Tennis, da Pechino a Pechino: #Errani e #Paolini dominano il doppio - X Vai su X

#Tennis La coppia azzurra #Errani/#Paolini torna in finale, la quinta stagionale, ai #ChinaOpen di Pechino. Sara e Jasmine, che hanno vinto in due set su Hsieh/Ostapenko, domani sfideranno per il titolo il duo Kato/Stollar Foto archivio Ansa - facebook.com Vai su Facebook

Errani e Paolini concedono il bis e sono di nuovo regine a Pechino - Arriva il bis al "China Open" di Pechino per Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse nel doppio per il secondo anno consecutivo ... Come scrive spaziotennis.com

Errani e Paolini, la rimonta è vincente: si confermano campionesse a Pechino! - Per il secondo anno consecutivo, Sara e Jasmine hanno trionfato in doppio nel WTA 1000 cinese: sconfitte in finale Kato/Stollar ... Segnala corrieredellosport.it