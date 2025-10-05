Tennis | Errani e Paolini bis trionfo al China Open

AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il "China Open", penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari, sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500). Le azzurre, già campionesse in carica, hanno battuto in finale la coppia composta dalla giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar, approdate all'ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova per un problema al piede della ceca. Le azzurre si sono imposte in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-2 conquistando il quarto titolo stagionale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tennis: Errani e Paolini bis, trionfo al China Open

In questa notizia si parla di: tennis - errani

Tennis: Us Open, Errani-Vavassori in finale nel doppio misto

Tennis: Us Open, Paolini-Errani conquistano i quarti nel doppio

Tennis: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini. ’Billie Jean King Cup Finals’, le convocate di Tathiana Garbin

#NEWS - #Tennis : #Errani-#Paolini vincono il #Wta 1000 di #Pechino Alle azzurre il titolo del doppio per il secondo anno consecutivo. Battute in tre set (6-7, 6-3, 10-2) la giapponese Miyu #Kato e l'ungherese Fanny #Stollar. Per #JasminePaolini e #SaraErr - X Vai su X

#Tennis La coppia azzurra #Errani/#Paolini torna in finale, la quinta stagionale, ai #ChinaOpen di Pechino. Sara e Jasmine, che hanno vinto in due set su Hsieh/Ostapenko, domani sfideranno per il titolo il duo Kato/Stollar Foto archivio Ansa - facebook.com Vai su Facebook

Tennis: Errani e Paolini bis, trionfo al China Open - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il "China Open", penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8. Come scrive msn.com

Errani e Paolini concedono il bis e sono di nuovo regine a Pechino - Arriva il bis al "China Open" di Pechino per Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse nel doppio per il secondo anno consecutivo ... Segnala spaziotennis.com