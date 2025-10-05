Tennis Cus Catania | al via la quarta stagione consecutiva in Serie A2 femminile

Cataniatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cus Catania Tennis femminile è pronto a scendere di nuovo in campo per il campionato nazionale di Serie A2, giunto al suo quarto anno consecutivo. Una conferma importante per la formazione etnea, che ha saputo costruire la propria solidità puntando sulla crescita del vivaio e sulla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - catania

Tennis, Cus Catania: al via la quarta stagione consecutiva in Serie A2 femminile - Il Cus Catania Tennis femminile è pronto a scendere di nuovo in campo per il campionato nazionale di Serie A2, giunto al suo quarto anno consecutivo. Come scrive cataniatoday.it

Cus Tennis al via della stagione con oltre quattrocento tesserati - Il Cus Ferrara tennis si appresta a ripartire con la nuova stagione sportiva, dopo quella appena conclusa, fatta di straordinari risultati numerici e tecnici. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Cus Catania Via