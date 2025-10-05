Tennis | al via la stagione di Serie A2 del TC Pistoia
Clement Chidekh, Dimitar Kuzmanov, Marie Jules Quentin, Leonardo Rossi, Lorenzo Vatteroni, Jacopo Landini, Matteo Trevisan, Samuele Righetti, Pavel Paita, Francesco Capperi. E non ultimo, quel giovanissimo Matteo Gribaldo che sta facendo incetta di trofei a livello giovanile e che promette su queste basi di far parlare a lungo di sé. E’ la squadra con cui il Tennis Club Pistoia affronterà il campionato di Serie A2 2025, che prenderà il via proprio stamani alle 10 in trasferta in Puglia contro il CT Maglie. Dopo le stagioni in Serie A1, che hanno portato il sodalizio pistoiese sul massimo palcoscenico nazionale, il gruppo riparte dalla cadetteria ma con la consapevolezza di aver assemblato una squadra sulla carta competitiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
