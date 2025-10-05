Tempesta sul litorale ravennate raffiche di bora e mareggiate | acqua fino agli stabilimenti

Ravenna, 5 ottobre 2025 – La perturbazione annunciata è arrivata e sta colpendo duramente il litorale ravennate, da Marina di Ravenna fino a Cervia e Milano Marittima. Il mare in tempesta, spinto da forti venti di bora, ha provocato ingressioni marine in diversi punti della costa. Nel Canalino di Milano Marittima l’acqua ha raggiunto la linea dei bagni, sommergendo ampi tratti di spiaggia. In lontananza, la statua della Madonna del Mare fronteggia le onde in quella che, ormai da anni, è la sua consueta battaglia contro la forza dell’Adriatico. Goccia fredda siberiana in Emilia Romagna: maltempo nel weekend e temperature in picchiata Le raffiche, secondo le previsioni, possono raggiungere tra gli 80 e i 100 chilometri orari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tempesta sul litorale ravennate, raffiche di bora e mareggiate: acqua fino agli stabilimenti

In questa notizia si parla di: tempesta - litorale

Poche ore fa il litorale pontino (e non solo) è stato interessato da spettacolari trombe marine al largo della costa, generate dal maltempo? Ladispoli San Felice Circeo Roma Lazio video di jacopofeudi/sabrina.sc_/vistamare_franco - facebook.com Vai su Facebook

Tempesta sul litorale ravennate, raffiche di bora e mareggiate: acqua fino agli stabilimenti - Il mare in tempesta, spinto da forti venti, ha provocato ingressioni marine in diversi punti della costa, da Marina di Ravenna fino a Cervia e Milano Marittima ... Secondo msn.com

Forte tempesta spazza il litorale romagnolo, danni a auto, spiagge e linee ferroviarie - FOTO - 30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla ... Secondo ansa.it