È arrivata la tempesta Amy, e la domenica del 5 ottobre sarà segnata da un’ondata di maltempo diffuso su gran parte dell’Italia. La perturbazione, nata sull’Atlantico e definita dagli esperti una delle super tempeste più potenti attese tra il 2025 e il 2026, sta attraversando l’Europa portando con sé venti di burrasca, temporali e piogge torrenziali. La sua traiettoria la porterà oggi sull’ Europa centrale, estendendo i suoi effetti anche alla Penisola. Dalle prime ore del mattino, rovesci e temporali interessano il Nord, in particolare Emilia-Romagna e Triveneto, con venti forti sull’Adriatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tempesta Amy, venti devastanti su tutta Italia: allerta gialla in diverse regioni