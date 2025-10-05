Tempesta Amy venti devastanti su tutta Italia | allerta gialla in diverse regioni
È arrivata la tempesta Amy, e la domenica del 5 ottobre sarà segnata da un’ondata di maltempo diffuso su gran parte dell’Italia. La perturbazione, nata sull’Atlantico e definita dagli esperti una delle super tempeste più potenti attese tra il 2025 e il 2026, sta attraversando l’Europa portando con sé venti di burrasca, temporali e piogge torrenziali. La sua traiettoria la porterà oggi sull’ Europa centrale, estendendo i suoi effetti anche alla Penisola. Dalle prime ore del mattino, rovesci e temporali interessano il Nord, in particolare Emilia-Romagna e Triveneto, con venti forti sull’Adriatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Meteo Italia, arriva la tempesta d’autunno: nubifragi e venti fortissimi
La super tempesta extra tropicale Amy arriva in Italia, ecco dove e quando: freddo polare, temporali e venti fino a 100 km/h
Meteo, la super tempesta tropicale Amy arriva in Italia: freddo polare, temporali e venti fino a 100 km/h. Ecco dove e quando
La tempesta Amy devasterà l'Europa. Ecco cosa attende l'Italia
Meteo. Gran Bretagna e Irlanda sotto assedio: la tempesta Amy scatena venti feroci ad oltre 160 km/h, il Video