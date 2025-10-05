Telese Terme TikToker denunciato per video illecito girato in una scuola superiore

Il giovane avrebbe ripreso studenti e docenti durante le lezioni senza autorizzazione. Il caso scoperto dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un giovane del posto, noto sui social come TikToker, accusato di interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio. L’indagine è nata dopo la diffusione online di un video girato all’interno di un istituto scolastico superiore del centro termale. A diffondere la notizia un Comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Il video girato a scuola e le violazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

