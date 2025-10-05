Telese Terme TikToker denunciato per video illecito girato in una scuola superiore
Il giovane avrebbe ripreso studenti e docenti durante le lezioni senza autorizzazione. Il caso scoperto dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un giovane del posto, noto sui social come TikToker, accusato di interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio. L’indagine è nata dopo la diffusione online di un video girato all’interno di un istituto scolastico superiore del centro termale. A diffondere la notizia un Comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Il video girato a scuola e le violazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: telese - terme
Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione
Telese Terme, domani l’inaugurazione dell’ecocentro: a breve l’isola ecologica
La Dea bendata bacia Telese Terme, vinto un milione di euro al Million Day
IIS Telese Terme - BN | Telese - facebook.com Vai su Facebook
Al Congresso di Forza Italia a Telese Terme, ho ribadito il significato concreto della nostra battaglia: la Libertà. Libertà non è uno slogan: è salute, lavoro, dignità, casa, opportunità. Non è libero chi aspetta mesi per una visita, chi è costretto a emigrare per trov - X Vai su X
Telese Terme, gira video illeciti in una scuola superiore e li pubblica: denunciato tiktoker sannita - I carabinieri della stazione di Telese Terme, nell’ambito di attività di controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudizi ... Da ntr24.tv
DENUNCIATO GIOVANE TIKTOKER PER VIDEO ILLECITO IN UNA SCUOLA SUPERIORE Cronaca - I Carabinieri della Stazione di Telese Terme, nell’ambito di attività di controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità ... Riporta realtasannita.it