Telese dopo lo scontro con Capezzone | Alla quattordicesima menzogna ho pensato ‘Me ne devo andare’

Luca Telese ricostruisce a Fanpage.it i momenti dello scontro con Daniele Capezzone a Omnibus su La7. "Alla quattordicesima menzogna ho pensato: me ne devo andare". Il direttore del Centro spiega perché ha abbandonato lo studio, cosa c'era scritto sul giornale che ha mostrato a Capezzone e rivendica il gesto: "40 minuti di Capezzone in purezza possono uccidere chiunque. Subire falsificazioni non è un obbligo di legge". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Telese dopo lo scontro con Capezzone: “Alla quattordicesima menzogna ho pensato: me ne devo andare” - Sul milione di manifestanti scesi in piazza a Roma, Telese è netto: "Aveva già parlato per mezz'ora del fatto: i violenti, i facinorosi. Riporta fanpage.it

Scontro in diretta tra Capezzone e Telese sulla Flotilla: “Buffone, stai a cuccia”, “Vergognati, fascista rosso” - Scontro in diretta tra Daniele Capezzone e Luca Telese nel corso della puntata di Omnibus trasmessa domenica 5 ottobre ... Si legge su fanpage.it