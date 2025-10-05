Telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu | cosa ha detto il presidente Usa

La conversazione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, avvenuta venerdì sera dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace proposto da Washington, si è trasformata in un confronto teso. Secondo quanto riportato dal sito Axios, il tycoon avrebbe chiamato il premier israeliano per commentare quella che considerava una “ buona notizia ”, ma Netanyahu avrebbe smorzato subito l’entusiasmo: “ Non c’è nulla da festeggiare, non significa niente ”, avrebbe replicato. A quel punto, Trump avrebbe perso la pazienza: “ Non capisco perché sei sempre così fottutamente negativo. Questa è una vittoria. Accettala ”, avrebbe ribattuto, secondo due alti dirigenti statunitensi citati dalla testata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu: cosa ha detto il presidente Usa

