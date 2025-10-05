Lavori al teatro comunale Walter Chiari rimandati, ma "si faranno la prossima estate per non compromettere la stagione teatrale 20252026". Lo spiega l’assessora con delega alla cultura Federica Bosi. Il progetto era stato candidato a un bando regionale per interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo e per interventi di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo a destinazione culturale. Purtroppo, però, non è stato selezionato tra i vincitori del bando. Per questo motivo il Comune ha dovuto trovare le risorse economiche nel proprio bilancio e questo ha portato a uno slittamento dell’inizio dei lavori, che inizialmente si era ipotizzato che potessero essere eseguiti durante l’estate appena trascorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro, restauro rimandato al 2026: "E con le risorse del Comune"