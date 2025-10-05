Teatro restauro rimandato al 2026 | E con le risorse del Comune

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori al teatro comunale Walter Chiari rimandati, ma "si faranno la prossima estate per non compromettere la stagione teatrale 20252026". Lo spiega l’assessora con delega alla cultura Federica Bosi. Il progetto era stato candidato a un bando regionale per interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo e per interventi di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo a destinazione culturale. Purtroppo, però, non è stato selezionato tra i vincitori del bando. Per questo motivo il Comune ha dovuto trovare le risorse economiche nel proprio bilancio e questo ha portato a uno slittamento dell’inizio dei lavori, che inizialmente si era ipotizzato che potessero essere eseguiti durante l’estate appena trascorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

teatro restauro rimandato al 2026 e con le risorse del comune

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro, restauro rimandato al 2026: "E con le risorse del Comune"

In questa notizia si parla di: teatro - restauro

Teatro della Società, con i restauro torna la luce sui colori originari e dipinti dimenticati

Teatro Galli, al via gli attesi lavori di restauro e valorizzazione del foyer

Dall'asilo di Brancaccio al restauro del Teatro Massimo: il Consiglio dice sì al piano delle opere pubbliche

teatro restauro rimandato 2026Teatro, restauro rimandato al 2026: "E con le risorse del Comune" - L’intervento per intonaci, parquet e sedute era stato candidato a fondi regionali, ma non ha vinto il bando. Da ilrestodelcarlino.it

teatro restauro rimandato 2026Altri 300mila euro per il restauro e la riqualificazione del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo - Lo stanziamento attua lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune: a nuovo anche impianti ed illuminazione ... Riporta luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Restauro Rimandato 2026