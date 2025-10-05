Teatro musicale nel nome di Gian Burrasca

Alle 16 di oggi la rassegna ’Storie in Musica a Classis’, al museo di Classe, nata dalla collaborazione fra La Corelli e Fondazione RavennAntica, si aprirà con il celebre diario di Giannino Stoppani, conosciuto col nomignolo ben noto di “Gian Burrasca’ per la sua indole irrequieta e imprevedibile. Il libro prenderà nuova vita in un’esuberante versione di teatro musicale, ispirata allo sceneggiato televisivo diretto da Lina Wertmüller, che negli anni ’60 consacrò il talento della giovanissima Rita Pavone. Lo spettacolo ne raccoglie l’eredità artistica e la rilancia in chiave scenica contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

