Teatro Dialettiamoci e tanto altro Quattro rassegne per cinque comuni
"Dialettiamoci" e non solo. Trentaquattro appuntamenti divisi in quattro cartelloni, a cui si aggiunge la sezione "Altri percorsi" con almeno altre dieci date. Sono questi i numeri della stagione 20252026 del teatro comunale di Caldarola, presentata ieri. Cinque comuni (Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona) hanno fatto squadra e sono coinvolti direttamente nel sostegno all’organizzazione, affidata alla compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia, gestore della struttura. Si parte con la 14esima edizione di Dialettiamoci (conta dieci appuntamenti e compagnie che arrivano anche da fuori provincia): sabato 18 ottobre, 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
