Taylor swift supera 12 film di grande successo del 2025 in soli 3 giorni
successo al box office: il nuovo special di taylor swift conquista il pubblico mondiale. Il panorama cinematografico e musicale internazionale si arricchisce di un evento che sta attirando l’attenzione di pubblico e critica: la produzione speciale “The Official Release Party of a Showgirl”, interpretata dalla pop star Taylor Swift. Diversamente dal suo precedente film, The Eras Tour, questa nuova uscita non è un documentario sul concerto, ma una raccolta di contenuti esclusivi dietro le quinte e materiali promozionali legati al suo nuovo album, The Life of a Showgirl. La sua performance ha immediatamente scalato le classifiche del box office globale, dimostrando ancora una volta la forte influenza dell’artista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
Taylor Swift celebra Portofino nel nuovo album. Borgo ligure citato nel brano inaugurale 'Elizabeth Taylor'. #ANSA - X Vai su X
Pop Music. “The Fate Of Ophelia” di Taylor Swift rompe il record della canzone più ascoltata in un singolo giorno su Spotify, raggiungendo i 30.9 milioni di streams. - facebook.com Vai su Facebook
La popstar dei record Taylor Swift torna con il suo 12° album - Disponibile da oggi il nuovo progetto discografico accompagnato dal singolo "The Fate of Ophelia" in rotazione radiofonica. Da notiziemusica.it
Taylor Swift, il nuovo album fa record su Spotify - Un altro album, un altro record: a meno di 12 ore dall'uscita a mezzanotte, The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha totalizzato il maggior numero di stream in un solo giorno su Spotify nel 2025. ansa.it scrive