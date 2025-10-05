successo al box office: il nuovo special di taylor swift conquista il pubblico mondiale. Il panorama cinematografico e musicale internazionale si arricchisce di un evento che sta attirando l’attenzione di pubblico e critica: la produzione speciale “The Official Release Party of a Showgirl”, interpretata dalla pop star Taylor Swift. Diversamente dal suo precedente film, The Eras Tour, questa nuova uscita non è un documentario sul concerto, ma una raccolta di contenuti esclusivi dietro le quinte e materiali promozionali legati al suo nuovo album, The Life of a Showgirl. La sua performance ha immediatamente scalato le classifiche del box office globale, dimostrando ancora una volta la forte influenza dell’artista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Taylor swift supera 12 film di grande successo del 2025 in soli 3 giorni