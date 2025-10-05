Taylor Swift NFL e Starbucks | i piani del Real Madrid per il brand Bernabeu The Athletic
Per molti, la casa del Real Madrid è stata sempre “semplicemente il Bernabeu”. Florentino Perez ha deciso che se vuoi essere il Real, devi pensare in grande, e il Bernabeu non è più solo uno stadio, è un’impresa a cielo aperto. Con il recente remodelling da 1,8 miliardi di euro, l’obiettivo non era solo aumentare gli incassi delle partite. Bisognava trasformare il campo in una macchina da soldi attiva 365 giorni all’anno: «creare un luogo che generi entrate ogni giorno», dice il club. E così, tetto retrattile, prato mobile e spazi modulari non servono più solo a far giocare Mbappé e Bellingham: possono ospitare concerti, eventi corporate, addirittura partite NFL. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
