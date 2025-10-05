Taylor Swift in The Life of a Showgirl canta di amore sesso e Travis Kelce

La gioia e la soddisfazione (sessuale e non) che trasudano dalle 12 tracce rendono chiaro il messaggio: Swift ha costruito questa vita, ora è pronta a godersela. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Taylor Swift, in The Life of a Showgirl, canta di amore, sesso e Travis Kelce

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

Taylor Swift celebra Portofino nel nuovo album. Borgo ligure citato nel brano inaugurale 'Elizabeth Taylor'. #ANSA - X Vai su X

TAYLOR SWIFT: "SONO STANCA, NIENTE TOUR" L'intervista alla BBC. Intanto una pungente recensione del Guardian accenna a un possibile plagio Leggi tutto https://www.rockol.it/news-754514/taylor-swift-accusa-plagio-pixies-recensione-guardian-nient - facebook.com Vai su Facebook

Taylor Swift, in The Life of a Showgirl , canta di amore, sesso e Travis Kelce - La gioia e la soddisfazione (sessuale e non) che trasudano dalle 12 tracce rendono chiaro il messaggio: Swift ha costruito questa vita, ora è pronta a godersela ... Come scrive vanityfair.it

Taylor Swift, è uscito l'album The Life of a Showgirl - Venerdì 3 ottobre, Taylor Swift ha pubblicato il suo atteso dodicesimo album The Life of a Showgirl, composto da dodici brani inediti, tra i quali la title track in duetto con l'amica e collega ... Riporta tg24.sky.it