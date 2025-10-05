Taylor Swift fa la Storia 46 milioni di dollari al cinema in 3 giorni per l’album The Life of a Showgirl
Con un evento di soli tre giorni, la cantante americana Taylor Swift ha trasformato l’uscita di un album musicale in un successo cinematografico globale. Il suo nuovo progetto, The Official Release Party of a Showgirl, ha incassato 46 milioni di dollari al box office mondiale nel solo week-end di lancio (tra il 3 il 5 ottobre 2025). Di questi, 33 milioni solo negli Stati Uniti e 13 nei mercati internazionali. Si tratta di un record assoluto per il debutto di un album portato sul grande schermo. La superstar ha presentato infatti, grazie al lungometraggio da Guiness dei Primati, il nuovo attesissimo album The Life of a Showgirl. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
