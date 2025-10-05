Il panorama cinematografico di questa prima settimana di ottobre è dominato da due grandi protagonisti: la star del pop Taylor Swift e il film The Smashing Machine. Mentre la cantante porta in sala un evento esclusivo dedicato alla promozione del suo nuovo album, il cinema si concentra sui risultati di mercato delle ultime uscite, offrendo uno sguardo dettagliato sulle tendenze attuali e le performance delle pellicole più attese. l’impatto di Taylor Swift sul botteghino domestico. il successo della release speciale in sala. Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl ha riscosso un enorme successo al suo debutto, superando ogni aspettativa con una proiezione stimata di $33 milioni nel primo fine settimana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Taylor Swift conquista il box office con oltre 30 milioni di dollari al debutto