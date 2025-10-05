Tassa rifiuti dal 2026 sconto del 25% con il bonus Tari | a chi spetta e come si ottiene
Il bonus Tari arriverà nel 2026. A confermarlo è stata direttamente l’autorità per l’energia Arera, che ha spiegato come a partire dal 1° gennaio verrà riconosciuto automaticamente uno sconto del 25% alle famiglie con un Isee inferiore a 9.530 euro o sotto i 20.000 euro per quelle numerose. A definire le modalità operative del bonus Tari è stata la stessa Arera con la delibera n. 3552025Rrif, dopo la quale lo sconto potrà essere applicato agli utenti in possesso dei requisiti insieme agli altri bonus sociali su elettricità, gas ed acqua. L’obiettivo è quello di garantire un sostegno economico alle fasce più deboli della popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tassa - rifiuti
Nuova tassa sui rifiuti, 2 euro al kg: l’Ue incasserà 15 miliardi
C'è il porta a porta ma non ritirano la spazzatura, lettera per chiedere la riduzione della tassa rifiuti
Multe, non solo auto: dalle case sfitte ai rifiuti, una tassa occulta per fare cassa
E' quanto emerge dall'indagine conoscitiva sulla tassa rifiuti, realizzata dalla Uil (Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione) - facebook.com Vai su Facebook
Tassa rifiuti: in Commissione #Finanze, audizione di rappresentanti di @comuni_anci e Federazione carta e grafica. Segui la diretta: https://bit.ly/Finanze300925 #OpenCamera - X Vai su X
Sconto TARI del 25% a partire dal 2026: i requisiti per ottenerlo e iniziare a risparmiare - Arriva il bonus sogliole: con lo sconto Tari fino al 25% le famiglie italiane possono risparmiare in modo concreto sulla tassa rifiuti. trading.it scrive
Svolta sulla tassa rifiuti: sconto automatico del 25% per chi ha questo ISEE - Dal 2026 novità sulla tassa rifiuti: un cambiamento automatico alleggerirà le spese di milioni di famiglie italiane. Da informazioneoggi.it