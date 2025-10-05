Tassa rifiuti dal 2026 sconto del 25% con il bonus Tari | a chi spetta e come si ottiene

Il bonus Tari arriverà nel 2026. A confermarlo è stata direttamente l’autorità per l’energia Arera, che ha spiegato come a partire dal 1° gennaio verrà riconosciuto automaticamente uno sconto del 25% alle famiglie con un Isee inferiore a 9.530 euro o sotto i 20.000 euro per quelle numerose. A definire le modalità operative del bonus Tari è stata la stessa Arera con la delibera n. 3552025Rrif, dopo la quale lo sconto potrà essere applicato agli utenti in possesso dei requisiti insieme agli altri bonus sociali su elettricità, gas ed acqua. L’obiettivo è quello di garantire un sostegno economico alle fasce più deboli della popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

