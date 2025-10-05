tasca dei jeans strappata come ripararla senza toppa

Capita a tutti, prima o poi: la tasca dei jeans che cede, un piccolo strappo che si apre proprio dove mettiamo le mani più spesso. Succede ai modelli che amiamo di più, quelli portati e lavati mille volte, e proprio per questo difficili da sostituire. Ma non serve rassegnarsi né coprire tutto con una toppa. Con un po’ di pazienza, ago, filo e qualche accorgimento mirato, si può sistemare il danno, ritrovando il piacere di indossare i nostri amati jeans ancora. Come riparare la tasca dei jeans senza toppa: cosa ci serve. La tasca dei jeans cede, di solito, proprio dove il tessuto è più stressato, lungo la cucitura o sul bordo. 🔗 Leggi su Dilei.it

