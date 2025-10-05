Tare a DAZN | Leao e Allegri hanno un grande rapporto Avere la settimana libera aiuta tanto La strada è ancora lunga ci sono tante squadre che…

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igli Tare ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del dirigente rossonero. Igli Tare ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. LEAO –  « Rispetto ai nostri tempi i modi di comunicare sono cambiati. A Leao piace fare queste cose, sempre con rispetto. Con Allegri hanno un grande rapporto, c’è feeling. Per noi lui è importantissimo e stiamo lavorando per recuperarlo al meglio da questo lungo infortunio ». SANTIAGO GIMENEZ –  « Santiago Gimenez è cresciuto tantissimo, in questa settimana è stata una bella sorpresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tare a dazn leao e allegri hanno un grande rapporto avere la settimana libera aiuta tanto la strada 232 ancora lunga ci sono tante squadre che8230

© Juventusnews24.com - Tare a DAZN: «Leao e Allegri hanno un grande rapporto. Avere la settimana libera aiuta tanto. La strada è ancora lunga, ci sono tante squadre che…»

In questa notizia si parla di: tare - dazn

tare dazn leao allegriMilan, Tare: "Gimenez cresciuto tanto, una sorpresa. Le dirette di Leao? Finché si rispettano le regole tutto è possibile" - Prima del match, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto a DAZN: dal rapporto tra Rafael Leao e Massimiliano Allegri a un Santiago Gimenez più coinvolto, tutte le dichiarazioni. calciomercato.com scrive

tare dazn leao allegriTare: "Leao per noi fondamentale. Gimenez cresciuto tantissimo, sono convinto che farà una grande partita" - Queste le sue dichiarazioni in diretta: Sulla “comunicazione social” di Leao ed il suo rapporto ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Tare Dazn Leao Allegri