Tare a DAZN | Leao e Allegri hanno un grande rapporto Avere la settimana libera aiuta tanto La strada è ancora lunga ci sono tante squadre che…
Igli Tare ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del dirigente rossonero. Igli Tare ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. LEAO – « Rispetto ai nostri tempi i modi di comunicare sono cambiati. A Leao piace fare queste cose, sempre con rispetto. Con Allegri hanno un grande rapporto, c’è feeling. Per noi lui è importantissimo e stiamo lavorando per recuperarlo al meglio da questo lungo infortunio ». SANTIAGO GIMENEZ – « Santiago Gimenez è cresciuto tantissimo, in questa settimana è stata una bella sorpresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tare - dazn
LA PROMESSA DI OPENDA Così il nuovo attaccante bianconero a 'DAZN' prima di #JuveAtalanta: "La mia prima esultanza? La vedrete oggi. La #Juventus ha tantissimi ottimi giocatori davanti. A me non interessa tanto la prestazione quanto aiutare la sq - facebook.com Vai su Facebook
? #Milan una giornata tra Var, Arbitri e mercato: Rocchi severo con #Allegri, mentre Moncada e Tare impressionati da #Kristensen Le ultime, soprattutto sul mercato di gennaio - X Vai su X
Milan, Tare: "Gimenez cresciuto tanto, una sorpresa. Le dirette di Leao? Finché si rispettano le regole tutto è possibile" - Prima del match, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto a DAZN: dal rapporto tra Rafael Leao e Massimiliano Allegri a un Santiago Gimenez più coinvolto, tutte le dichiarazioni. calciomercato.com scrive
Tare: "Leao per noi fondamentale. Gimenez cresciuto tantissimo, sono convinto che farà una grande partita" - Queste le sue dichiarazioni in diretta: Sulla “comunicazione social” di Leao ed il suo rapporto ... Lo riporta milannews.it