Tare a DAZN | Leao e Allegri hanno un grande rapporto Avere la settimana libera aiuta tanto La strada è ancora lunga ci sono tante squadre che…

Igli Tare ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del dirigente rossonero. Igli Tare ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. LEAO – « Rispetto ai nostri tempi i modi di comunicare sono cambiati. A Leao piace fare queste cose, sempre con rispetto. Con Allegri hanno un grande rapporto, c’è feeling. Per noi lui è importantissimo e stiamo lavorando per recuperarlo al meglio da questo lungo infortunio ». SANTIAGO GIMENEZ – « Santiago Gimenez è cresciuto tantissimo, in questa settimana è stata una bella sorpresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

