Tardozzi | Bagnaia devastato come persona Motore della GP24? Saremmo andati fuori regolamento

Fine settimana da incubo per Francesco Bagnaia, andato totalmente in crisi nel GP di Indonesia: ieri ha concluso la Sprint Race in ultima posizione, oggi è caduto durante il Gran Premio quando si trovava all’ultimo posto. Il due volte Campione del Mondo di MotoGP è andato totalmente in crisi sul circuito di Mandalika, dopo che settimana scorsa aveva trionfato in Giappone con grande piglio. Non c’è stata dunque l’uscita dalla crisi e il centauro della Ducati ha deciso di non parlare al termine della gara odierna. Davide Tardozzi, team manager di Ducati, ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky: “ Pecco è devastato, prima come persona, ancora più che come pilota. 🔗 Leggi su Oasport.it

