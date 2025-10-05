Tardelli sicuro su Juve Milan | Sarebbe un dramma sportivo se finisse così stasera Tudor deve risolvere al più presto questi problemi

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tardelli, l’ex bianconero non usa mezzi termini: critica la gestione del serbo e avverte, una sconfitta col Milan sarebbe un dramma sportivo. Una leggenda bianconera che parla senza peli sulla lingua. In vista di  Juve- Milan,  Marco Tardelli  ha concesso una lunga intervista a  La Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato il momento della squadra di  Igor Tudor  con la sua consueta schiettezza. L’ex centrocampista ha elogiato il suo ex allenatore  Massimiliano Allegri, per poi lanciare un attacco frontale alla gestione di  Dusan Vlahovic  e mettere in guardia la  Juve  dai rischi di un altro passo falso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tardelli sicuro su juve milan sarebbe un dramma sportivo se finisse cos236 stasera tudor deve risolvere al pi249 presto questi problemi

© Juventusnews24.com - Tardelli sicuro su Juve Milan: «Sarebbe un dramma sportivo se finisse così stasera. Tudor deve risolvere al più presto questi problemi»

In questa notizia si parla di: tardelli - sicuro

Tardelli sicuro sulla Juve: «Sta dimostrando di vincere anche quando serve pragmatismo. Lui il miglior acquisto dell’estate. Derby d’Italia? Ecco cosa succede se vince Tudor»

tardelli sicuro juve milanTardelli sicuro su Juve Milan: «Sarebbe un dramma sportivo se finisse così stasera. Tudor deve risolvere al più presto questi problemi» - Tardelli, l’ex bianconero non usa mezzi termini: critica la gestione del serbo e avverte, una sconfitta col Milan sarebbe un dramma sportivo Una leggenda bianconera che parla senza peli sulla lingua. Lo riporta juventusnews24.com

tardelli sicuro juve milanTardelli su Juventus-Milan: "Se i bianconeri perdono è un dramma sportivo. Vlahovic? C'è confusione" - Marco Tardelli ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla ovviamente del big match tra ... Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Tardelli Sicuro Juve Milan