Tardelli sicuro su Juve Milan | Sarebbe un dramma sportivo se finisse così stasera Tudor deve risolvere al più presto questi problemi

Tardelli, l’ex bianconero non usa mezzi termini: critica la gestione del serbo e avverte, una sconfitta col Milan sarebbe un dramma sportivo. Una leggenda bianconera che parla senza peli sulla lingua. In vista di Juve- Milan, Marco Tardelli ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato il momento della squadra di Igor Tudor con la sua consueta schiettezza. L’ex centrocampista ha elogiato il suo ex allenatore Massimiliano Allegri, per poi lanciare un attacco frontale alla gestione di Dusan Vlahovic e mettere in guardia la Juve dai rischi di un altro passo falso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

