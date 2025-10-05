Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti. Ieri è stata una giornata che ha segnato un punto di svolta per la politica aretina: Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo, ha ufficializzato il suo ritorno in Forza Italia dopo lo strappo di circa sei anni fa che l’ha portata prima nella lista Toti "Cambiamo!" e poi in Noi Moderati di Maurizio Lupi, lista terremotata a livello locale con dimissioni in massa di tutto il gruppo dirigente. L’annuncio, dato dal ministro degli Esteri e segretario nazionale di Fi Antonio Tajani, durante un evento a Firenze, ha avuto l’effetto di una scossa nel panorama politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tanti torna in Forza Italia . L’addio a Noi Moderati: "Il centro unito è più forte"