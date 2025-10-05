Tanti torna in Forza Italia L’addio a Noi Moderati | Il centro unito è più forte
Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti. Ieri è stata una giornata che ha segnato un punto di svolta per la politica aretina: Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo, ha ufficializzato il suo ritorno in Forza Italia dopo lo strappo di circa sei anni fa che l’ha portata prima nella lista Toti "Cambiamo!" e poi in Noi Moderati di Maurizio Lupi, lista terremotata a livello locale con dimissioni in massa di tutto il gruppo dirigente. L’annuncio, dato dal ministro degli Esteri e segretario nazionale di Fi Antonio Tajani, durante un evento a Firenze, ha avuto l’effetto di una scossa nel panorama politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tanti - torna
"Vele al terzo", torna il raduno delle imbarcazioni storiche. Tanti gli appuntamenti dedicati alla marineria
“Settembre è troppo caldo”: torna l’idea del rientro a scuola a ottobre. Ma tanti si oppongono: “Chi pensa ai genitori?”
Cinque spettacoli, giuria popolare e tanti vincitori: torna 'Festebà', il festival nazionale di Teatro ragazzi
Domenica Allegri torna all’Allianz Stadium Dopo tanti anni sulla panchina bianconera, Max Allegri torna a Torino… ma da avversario. Ha portato vittorie, scudetti, finali europee e anche tante discussioni tra i tifosi. La domanda è semplice: come dovr - facebook.com Vai su Facebook
Silli e Tanti, inversione a U in Forza Italia - "Dicevano che Forza Italia sarebbe scomparsa", provoca, Maurizio Gasparri, i detrattori della creatura fondata da Berlusconi. Secondo msn.com
Torino, Forza Italia ha tanti nomi di candidati sindaci in tasca: c'è anche Scanderebech - Sogno un'altra Torino" Le scorie del litigio, alla festa dell'Unità di Torino, fra militanti del Partito democratic ... Segnala torinotoday.it