Tajani | pronti a partecipare alla ricostruzione della Palestina

Imolaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo pronti a partecipare attivamente alla fase della ricostruzione dello Stato palestinese, ma anche della ricostruzione delle parti distrutte durante questa guerra: dovrebbe esserci presto in Egitto una conferenza che si occupa proprio di questo e noi porteremo il nostro contributo”. Così il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha risposto – durante la sua. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

