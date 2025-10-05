Tajani Pace più vicina pronti a costruire vero stato palestinese

Ildenaro.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, ma la pace a Gaza è più vicina. Confido nel lavoro di Turchia, Qatar ed Egitto per convincere definitivamente Hamas, e negli Usa per influire su Israele. Mancano poche ore all’anniversario di quel tragico 7 ottobre, questa guerra deve finire”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista al Corriere della Seta. Sul ruolo a cui punta il governo italiano nel board che governerà Gaza. L’inquilino della Farnesina, ricorda: “Già il 9 ottobre a Parigi avrò una riunione con i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito e con i Paesi Arabi e dopo, in Egitto, ci sarà la Conferenza per la ricostruzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tajani - pace

Tajani: Vogliamo la pace in Ucraina, serve un messaggio forte a Putin – Il video

Guerra Gaza, Tajani: "Siamo favorevoli al riconoscimento Palestina, ma prima va raggiunta la pace"

Guerra Gaza, Tajani: "Siamo favorevoli al riconoscimento Palestina, ma prima va raggiunta la pace" – Il video

tajani pace pi249 vicinaTajani "Pace più vicina, pronti a costruire vero stato palestinese" - Confido nel lavoro di Turchia, Qatar ed Egitto per convincere definitivamente Hamas, e negli Usa per influire su Israe ... Segnala msn.com

tajani pace pi249 vicinaTajani: «Pace più vicina, pronti a costruire un vero Stato di Palestina e a riconoscerlo. Le piazze? In Aula cattivi maestri» - Il ministro degli Esteri: «Sulla Flotilla ho fatto il mio dovere. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Pace Pi249 Vicina