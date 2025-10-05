Tajani Flotilla ultimi 15 italiani

20.35 "Gli ultimi 15 italiani della Flotilla rimasti in Israele partiranno domani con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l'Italia". Lo annuncia su X Antonio Tajani, Ministro degli Esteri:"Voglio ringraziare sinceramente tutto il personale del Ministero degli Esteri, diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

