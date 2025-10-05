Tajani Flotilla ultimi 15 italiani

20.35 "Gli ultimi 15 italiani della Flotilla rimasti in Israele partiranno domani con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l'Italia". Lo annuncia su X Antonio Tajani, Ministro degli Esteri:"Voglio ringraziare sinceramente tutto il personale del Ministero degli Esteri, diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tajani - flotilla

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Tajani: “Stiamo facendo tornare i connazionali della Flotilla, chiesti trattamenti migliori a Israele” - X Vai su X

? Flotilla, Tajani: "26 italiani in rimpatrio via Turchia, altri 15 non hanno firmato rilascio volontario" Primo gruppo trasferito dalla prigione di Ketziot alla base aerea di Ramon. Partenza da aeroporto di Eilat con volo Turkish per Istanbul. Chi resta attende espulsi - facebook.com Vai su Facebook

Antonio Tajani ha detto che gli ultimi 15 cittadini italiani fermati a bordo delle barche della Flotilla lasceranno Israele lunedì - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che gli ultimi 15 cittadini italiani che erano stati arrestati dai militari israeliani durante l’abbordaggio delle barche della Global Sumud Flotilla l ... Secondo ilpost.it

Domani rientrano in Italia gli ultimi 15 italiani della Flotilla - Lasceranno domani Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere. Da gazzettadelsud.it