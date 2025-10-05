Tajani e i cattivi maestri delle piazze Noi pronti a ricostruire e riunificare la Palestina L’ipotesi dei carabinieri a Gaza

«Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, ma la pace a Gaza è più vicina. Confido nel lavoro di Turchia, Qatar ed Egitto per convincere definitivamente Hamas, e negli Usa per influire su Israele. Mancano poche ore all’anniversario di quel tragico 7 ottobre, questa guerra deve finire ». Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando che «siamo pronti a partecipare a un processo politico post-guerra per la ricostruzione e riunificazione della Palestina, con la possibilità di schierare eventualmente nostri militari. I Carabinieri sono già in Cisgiordania, gli italiani sono ben visti e questo potrebbe essere utile». 🔗 Leggi su Open.online