Tajani e i cattivi maestri delle piazze Noi pronti a ricostruire e riunificare la Palestina L’ipotesi dei carabinieri a Gaza
«Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, ma la pace a Gaza è più vicina. Confido nel lavoro di Turchia, Qatar ed Egitto per convincere definitivamente Hamas, e negli Usa per influire su Israele. Mancano poche ore all’anniversario di quel tragico 7 ottobre, questa guerra deve finire ». Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando che «siamo pronti a partecipare a un processo politico post-guerra per la ricostruzione e riunificazione della Palestina, con la possibilità di schierare eventualmente nostri militari. I Carabinieri sono già in Cisgiordania, gli italiani sono ben visti e questo potrebbe essere utile». 🔗 Leggi su Open.online
E anche Tajani rispolvera una formula da anni di piombo ("Cattivi maestri") per una statua imbrattata. - X Vai su X
Stando a quanto riferito in Parlamento dal ministro degli Esteri Antonio Tajani i nostri connazionali fermati dalla marina militare israeliana a largo delle coste di Gaza verranno trasferiti nel porto di Ashdod - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: «Pace più vicina, pronti a costruire un vero Stato di Palestina e a riconoscerlo. Le piazze? In Aula cattivi maestri» - Il ministro degli Esteri: «Sulla Flotilla ho fatto il mio dovere. Lo riporta msn.com
Statua di San Giovanni Paolo II imbrattata a Roma, Meloni: “Atto indegno”. Tajani: “Basta odio” - Sulla scultura, posta davanti alla stazion e Termini, apparsa la scritta “Fascista di m... Come scrive quotidiano.net