tajani con fi a firenze crosetto alla leopolda

«Non è facile, siamo soltanto all’inizio, però si è accesa la luce della speranza e credo che la risposta positiva di Hamas, per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi, agevoli il processo». Da due palchi, quello del Festival dell’Economia civile e quello della Leopolda, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto lanciano un messaggio di cauto ottimismo sulla crisi di Gaza, sostenendo l’iniziativa statunitense per il cessate il fuoco. «Noi sosteniamo con forza la proposta americana, come Germania e Francia» dichiara il titolare della Farnesina che conferma il pieno sostegno italiano anche alla ricostruzione: «Siamo pronti a contribuire alla rinascita dello Stato palestinese e delle aree distrutte dalla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
