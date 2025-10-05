Taglio del nastro per la Biennale di Arte Contemporanea a Casagiove
È stata inaugurata sabato, presso il Quartiere Militare Borbonico, la Biennale di Arte Contemporanea della Città di Casagiove, organizzata da Gianpaolo Coronas. L’evento ha attirato numerosi visitatori, confermando il successo annunciato anche per questa edizione.Fondamentale, come sempre, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
