Taglio del nastro per la Biennale di Arte Contemporanea a Casagiove

Casertanews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata sabato, presso il Quartiere Militare Borbonico, la Biennale di Arte Contemporanea della Città di Casagiove, organizzata da Gianpaolo Coronas. L’evento ha attirato numerosi visitatori, confermando il successo annunciato anche per questa edizione.Fondamentale, come sempre, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taglio - nastro

Taglio del nastro per il nuovo negozio di alimentari in paese: "Un nuovo punto di riferimento per la comunità"

Como, taglio del nastro in piazza Perretta: inaugura il mercato Campagna Amica con agriaperitivo

Taglio del nastro per la rinnovata Fontana della Fortuna

Taglio del nastro per la Biennale di Arte Contemporanea a Casagiove - È stata inaugurata sabato, presso il Quartiere Militare Borbonico, la Biennale di Arte Contemporanea della Città di Casagiove, organizzata da Gianpaolo Coronas. Scrive casertanews.it

taglio nastro biennale arteI Biennale d’arte di Messina: un’esplosione di emozioni - Proseguono le iniziative della I Biennale d’Arte di Messina, sostenuta dall’Amministrazione comunale e della Fondazione Messina per la Cultura, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, ... Riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Taglio Nastro Biennale Arte