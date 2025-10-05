Tadej Pogacar non lascia scampo nemmeno agli Europei Scaroni da applausi sfiorato il podio
Ad una settimana di distanza lo scenario si ripete: con la maglia di campione del mondo sulle spalle Tadej Pogacar ne aggiunge un’altra. Per la prima volta lo sloveno va a prendersi il titolo agli Europei, dominando in lungo e in largo anche in Francia e lasciandosi alle spalle il solito Remco Evenepoel. Altra stagione eccezionale per il fuoriclasse sloveno che entra ogni giorno di più nella storia di questo sport. Prima parte di gara che ha visto all’attacco un drappello di quattordici uomini: Mihael Stajnar (SLO), Louis Vervaeke (BEL), Niklas Larsen e Casper Pedersen (DEN), Marco Frigo (ITA), Nicolas Prodhomme (FRA), Daan Hoole e Mathijs Paasschens (NED), Mats Wenzel (LUX), Tiago Antunes (POR), Matias Vacek (CZE), Martin Svrcek (SVK), Victor Langellotti (MON) ed Andrea Mifsud (MLT). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tadej - pogacar
Tour de France 2025, Tadej Pogacar perde uno dei suoi gregari di lusso
Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Ora voglio vincere per Almeida. Dobbiamo rivedere la nostra strategia”
Tadej Pogacar: “Sono contento di non avere la Maglia Gialla per non parlare con i giornalisti”
Campione di tutto, ' Tadej Pogacar arriva in solitaria sul traguardo, conquista la prova in linea dei Campionati Europei e firma un altro meraviglioso capolavoro #Ciclismo #Cycling #EuroRoad25 #Pogacar - X Vai su X
Il campione sloveno Tadej Pogacar farà il debutto in maglia iridata alla Tre Valli Varesine - facebook.com Vai su Facebook
Tadej Pogacar non lascia scampo nemmeno agli Europei. Scaroni da applausi, sfiorato il podio - Ad una settimana di distanza lo scenario si ripete: con la maglia di campione del mondo sulle spalle Tadej Pogacar ne aggiunge un'altra. Riporta oasport.it
Bomba Pogacar, adesso è ufficiale: cambia tutto ai Mondiali - Tadej Pogacar è attualmente nettamente il ciclista più forte al mondo ed oltre a ... Come scrive diregiovani.it