Ad una settimana di distanza lo scenario si ripete: con la maglia di campione del mondo sulle spalle Tadej Pogacar ne aggiunge un’altra. Per la prima volta lo sloveno va a prendersi il titolo agli Europei, dominando in lungo e in largo anche in Francia e lasciandosi alle spalle il solito Remco Evenepoel. Altra stagione eccezionale per il fuoriclasse sloveno che entra ogni giorno di più nella storia di questo sport. Prima parte di gara che ha visto all’attacco un drappello di quattordici uomini: Mihael Stajnar (SLO), Louis Vervaeke (BEL), Niklas Larsen e Casper Pedersen (DEN), Marco Frigo (ITA), Nicolas Prodhomme (FRA), Daan Hoole e Mathijs Paasschens (NED), Mats Wenzel (LUX), Tiago Antunes (POR), Matias Vacek (CZE), Martin Svrcek (SVK), Victor Langellotti (MON) ed Andrea Mifsud (MLT). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar non lascia scampo nemmeno agli Europei. Scaroni da applausi, sfiorato il podio