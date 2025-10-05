Tadej Pogacar | Non ho dominato ho attaccato per non farmi attaccare Voglio essere la migliore versione
Domenica trionfale per Tadej Pogacar, che si è reso protagonista dell’ennesima cavalcata solitaria: ha attaccato quando mancavano 75 chilometri dal traguardo, spegnendo la resistenza del belga Remco Evenepoel e involandosi verso la vittoria agli Europei 2025 di ciclismo. A una settimana di distanza dall’apoteosi ai Mondiali, il dominatore del pedale contemporaneo ha dettato legge ancora una volta e ha conquistato la maglia blu-stellata per la prima volta in carriera, esultando sulle strade di Francia. Il fuoriclasse balcanico ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara, analizzando nel dettaglio la propria prestazione dal punto di vista tecnico: “ Mi sono trovato davanti da solo e ho provato a tenere il vantaggio che avevo fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tadej - pogacar
