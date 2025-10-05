Tadej Pogacar è oro agli Europei di ciclismo 2025
Sempre più cannibale Tadej Pogacar che, dopo aver vinto i Mondiali, è oro anche gli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Francia. Lo sloveno ha preceduto il belga Remco Evenepoel e il francese Paul Seixas, che ha strappato il bronzo a Christian Scaroni. TADEJ POGACAR È ORO AGLI EUROPEI DI CICLISMO 2025: LA GARA Prime fasi contraddistinte dall’attacco di Mathias Vaciak, Dan Hoole e Mathjis Paaschens, raggiunti in seguito da un secondo gruppo composto da Mihael Stajnar, Louis Vaerveke, Niklas Larsen, Casper Pedersen, Marco Frigo,Nicolas Prodhomme, Tiago Antunes, Jan Stocklj, Danny van der Tuuk, Martin Svreck, Kristians Belohvoschichs, Emiliano Vila, Victor Langelotti e Andrea Misfud, che hanno guadagnato circa tre minuti sui favoriti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
