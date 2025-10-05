Jannik Sinner scenderà in campo nel corso del pomeriggio per affrontare l’olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il fuoriclasse altoatesino, che ha debuttato sul cemento della metropoli cinese regolando il tedesco Daniel Altmaier, partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario potenzialmente insidioso e che potrebbe creare dei grattacapi, anche perché l’azzurro non ha riposato dopo la fatica di ieri ed è anche reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Pechino. La mattinata in terra asiatica è stata animata dall’ eliminazione di due big nella parte di tabellone presidiata dal numero 2 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone stravolto per Sinner a Shanghai! Dopo Fritz, saluta anche il temibile Machac